Большой экофестиваль "Зеленый Екатеринбург" прошел в уральской столице

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Зеленый Екатеринбург".

Как сообщает Свердловское отделение Российского экологического общества, в минувшее воскресенье на площадке ТРЦ "VeerMall" прошли увлекательные мастер-классы по созданию эко-игрушек, поделок из бисера, украшений для новогодней елки, а также состоялись лекции, выступления творческих коллективов, розыгрыши и многое другое.

Эксперты рассказали участникам об экологии и роли человека в экосистеме, на площадке работала зона благотворительного приема помощи для приютов животных. Для участников помладше были организованы познавательные квесты на тему раздельного сбора отходов, сохранения воды и животного мира Свердловской области.

Экофестиваль организовала администрация Екатеринбурга, а генеральными партнерами выступили: Свердловское отделение Российского экологического общества, Волонтерский центр Алексея Вихарева, Городской детский экологический центр и Всероссийская общественная организация "Делай!".

"Свердловское отделение Российского экообщества и Волонтерский центр Алексея Вихарева были генеральными партнерами фестиваля. Наши волонтеры совместно с администрацией Екатеринбурга и другими организациями-друзьями много работали, чтобы праздник экологии состоялся, и у нас точно это получилось!" - прокомментировали в Свердловском РЭО.