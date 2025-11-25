В Екатеринбурге основатель движения "Мужской путь" получил срок за самоуправство

В Екатеринбурге вынесен приговор основателю движения "Мужской путь" Андрею Брезгину. Мужчина признан виновным в самоуправстве, ему назначен условный срок.

В 2022 году стало известно, что бывшая супруга обвинила Брезгина в незаконном удержании дочери, которую она не видела целый год. По решению Железнодорожного суда Екатеринбурга мужчина должен был отдать ребенка матери, но не сделал этого.

В дальнейшем Андрея Брезгина задержали по обвинению в удержании в неволе и убийстве собственной дочери. Суд заключил его под стражу. В "Мужском пути" называли эти обвинения ложными. Впоследствии девочку удалось найти живой, ее передали матери.

Некоторые подробности этой истории Накануне.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. По данным ведомства, днем 17 июля 2021 года Брезгин прибыл с сыном к дому по улице Софьи Перовской в Екатеринбурге, где проживала его бывшая супруга с детьми. Как было установлено, на улице мужчина схватил 6-летнюю дочку и увез ее в другой регион страны.

Спустя 1,5 месяца он вернулся с дочерью в Свердловскую область, где до июня 2022 года удерживал ребенка в доме, не давая возможности общаться с матерью и родственниками со стороны женщины. По версии следствия, к преступлению Брезгин привлек двоих соучастников, один из которых заклеил видеокамеру домофона на подъезде дома, а второй отвез отца с дочерью на парковку около дома по улице Пехотинцев, где стоял другой автомобиль, на котором девочку и увезли в другой регион.

Против Андрея Брезгина было возбуждено дело по статье УК РФ "Самоуправство с применением насилия". Как отметили в прокуратуре, сам он вину не признал, пояснив, что защищал свои права как отец ребенка и действовал в интересах дочери.

Сегодня, 25 ноября, Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал Брезгина виновным. Мужчине назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.