Новые правила выхода под залог установят в России

В России расширят применение залога как меры пресечения для подозреваемых в экономических преступлениях.

Соответствующий проект закона уже одобрен правительственной комиссией. Инициатива, разработанная Минюстом, призвана устранить правовой пробел: сейчас залог почти не используется из-за отсутствия в УПК четкого механизма его применения. Новые правила скорректируют пороги ущерба и штрафов по экономическим составам, таким как причинение имущественного ущерба и незаконные финансовые операции.

Как сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, суды также смогут сочетать залог с дополнительными ограничениями, например, запретом на выезд из места жительства или общение с определенными лицами, сообщают "Известия".