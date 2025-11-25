Бизнесу могут упростить отчетность по НДФЛ и предзаполнить декларации по НДС

Российский бизнес может вскоре получить серьезное облегчение в виде упрощенной налоговой отчетности.

В рамках стратегии улучшения делового климата до 2030 года планируется сдавать отчетность по НДФЛ раз в год вместо каждого квартала, а также внедрить предзаполненные налоговой службой декларации по НДС.

Эти инициативы являются частью "дорожной карты" по налоговому администрированию. Проект находится на финальной стадии утверждения.

Юристы подтверждают, что необходимость упрощения огромна, особенно по НДС, подготовка которого сегодня требует кропотливой работы и чревата серьезными рисками для компаний. Однако бизнес опасается проблем из-за ошибок при отображении данных в системах автоматизации и низкого уровня цифровизации в небольших компаниях, сообщает РБК.