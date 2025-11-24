В Ханты-Мансийске более 200 югорчан прошли "Ночную диспансеризацию"

В столице Югры, Ханты-Мансийске, подвели итоги "Ночной диспансеризации". В ней поучаствовали 200 югорчан.

Мероприятие впервые состоялось 21 ноября в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. Более 200 югорчан нашли возможность уделить внимание себе и прошли обследование. Мероприятие стало для медицинской команды важным практическим испытанием и подтвердило: подобные форматы востребованы и действительно помогают увеличить охват профилактических осмотров. За несколько часов специалисты ОКБ провели около 600 диагностических исследований – от первичного анкетирования до высокотехнологичных методов, включая МРТ.

Особое внимание специалисты уделили жителям, у которых во время обследований выявлены отклонения. У восьми человек обнаружены признаки нарушений работы сердечно-сосудистой системы. Всем им выданы аппараты для дистанционного мониторинга артериального давления, пациенты взяты под наблюдение, сообщает департамент здравоохранения Югры.