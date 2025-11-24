Генералу Росгвардии отменили арест по делу об ущербе в 350 млн рублей

Московский гарнизонный военный суд изменил меру пресечения бывшему руководителю департамента цифрового развития Росгвардии, генерал-майору Михаилу Варенцову. Домашний арест заменен запретом отдельных действий из-за состояния здоровья обвиняемого. Об этом сообщает ТАСС.

При этом второй фигурант дела, экс-начальник ФГКУ "Главный центр информационных технологий Росгвардии" полковник Николай Чепкасов, остался под домашним арестом.

В апреле Варенцова задержали в Москве по делу о мошенничестве. Сообщалось, что суд отправил генерала в СИЗО.

По данным следствия, с 2019 по 2020 год Росгвардия заключила несколько контрактов на крупные суммы с Научно-исследовательским институтом «Восход» на разработку специализированного программного обеспечения для обработки информации. Варенцов и Чепкасов были ответственны за контроль исполнения этих контрактов. Обвиняемые, злоупотребив своим служебным положением, организовали приемку и оплату программного обеспечения, которое не соответствовало требованиям государственных контрактов. В результате условия контрактов не были выполнены. Государству причинен ущерб более 350 миллионов рублей.