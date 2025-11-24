В России могут резко увеличить штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях

В России планируют резко увеличить штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях Instagram и Facebook (принадлежат запрещенной в России корпорации Meta).

Согласно законопроекту, инициированному депутатом Анатолием Выборным, максимальное наказание для компаний может достигнуть 1 млн руб. Причиной ужесточения является неэффективность существующих штрафов, которые, по мнению автора инициативы, несоизмеримо малы по сравнению с доходами от рекламы.

Для физических лиц штраф предлагают поднять до 80 тыс. руб., для должностных лиц — до 150 тыс. руб. Выборный заявил, что нынешний штраф в 2,5 тыс. руб. никого не останавливает, а запрещенные платформы используются для распространения дезинформации и антироссийской пропаганды, сообщают "Известия".

