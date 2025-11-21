Хуснуллин назвал ситуацию с ипотекой тревожной

Ситуация с ипотекой в России является тревожной, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Если посмотреть на середину года, на начало года, у нас никогда за всю историю <...> не было такого маленького объема выдачи рыночной ипотеки", - сказал он в интервью телеканала "Россия-24".

По словам Хуснуллина, правительство усилило поддержку ипотеки с господдержкой, чтобы не допустить снижения объемов жилищного строительства. Вице-премьер подчеркнул, что объем мер поддержки ипотеки в 2025 году стал беспрецедентным.

Ранее сообщалось, что кабмин России разрабатывает меры для оживления спроса на жилье. Речь идет о разрешении банкам использовать антикризисные резервы, заложенные под кредиты, и смягчение условий ипотеки. Проработать такие меры по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина должны Минфин совместно с Минстроем и "Дом.РФ". Представители банков считают, что это позволит им освободить средства и одобрять больше заявок на жилищные кредиты. Девелоперы ожидают повышения активности на рынке жилья.