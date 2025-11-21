Каждый четвертый россиянин хотя бы раз в месяц пользуется нейросетями

Четверть россиян в возрасте 12+ хотя бы раз в месяц пользуется нейросетями. Для молодой аудитории этот показатель превышает 50%, это данные исследования Mediascope. Хотя бы раз в неделю нейросетями пользуются 5% населения, передает РБК со ссылкой на данные компании. При исследовании не учитывались нейросети, интегрированные в другие сервисы (например, в Google-поиск).

Самыми популярными сервисами стали "Алиса AI" (14%) и DeepSeek (9%). По 5% у GigaChat и ChatGPT. На Perplexity AI и Character AI приходится по 1%.

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости критической зависимости страны от иностранных нейросетей. И речь, по словам Путина, не только о технологической независимости, но и о более широких аспектах.