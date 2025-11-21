Импортозамещенный МС-21 прошел меньше 10% программы сертификационных полетов

Импортозамещенный МС-21 совершил пока меньше 10% от всех сертификационных полетов: 23 из 293, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. Он утверждает, что сертификацию этого самолета планируется завершить в конце 2026 года.

24 октября 2025 года глава "Ростеха" (разработчик МС-21) Сергей Чемезов заявил, что производство самолета должно стартовать в 2026 году, и до конца 2026-го года заказчикам будут переданы первые два самолета.

Выход МС-21 в серию неоднократно переносился на протяжении всех лет, что ведется разработка. Причем переносы были и до введения санкций и появления необходимости импортозамещения. В структурах "Ростеха" и Минпромторге России проводились кадровые перестановки, но ни один чиновник или топ-менеджер госкорпорации не был публично отстранен или другим способом наказал за фактический срыв сроков выхода самолета на рынок.