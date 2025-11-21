Больше трети россиян в новогодние праздники будут работать

Больше трети россиян (36%) будут работать в новогодние праздники. Из них 16% собираются трудиться на основном месте работы, 13% - будут совмещать основную работу и подработку, 7% только подработают, передает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов "Работа.Ру" и "Подработка".

Еще 36% респондентов сообщили, что пока не определились с планами на праздники.

Чаще других среди тех, кто будет работать в праздники, встречаются администраторы, сборщики заказов и водители. Среди тех, кто будет подрабатывать, популярны охранники, курьеры, аниматоры, строители и разнорабочие.

В октябре министр труда России Антон Котяков пытался объяснить, почему часть длинных январских праздников нельзя перенести на более теплое время года, когда россияне могут с большей пользой потратить свободное время.

Если кратко, то министр объясняет отказ от переноса необходимостью менять Трудовой кодекс и традициями. Но не объясняет, почему считает и то, и другое неприкасаемыми и неизменяемыми сферами.

"Реализация этих предложений (перенос выходных дней на май – прим. ред.) потребовала бы изменения Трудового кодекса. А там у нас четко определены выходные - с 1 по 8 января, соответственно, чтобы сделать такой перенос, мы должны будем между Новым годом и Рождеством создавать трудовые дни, что нарушит традицию проводить новогоднюю неделю в кругу семьи. Я считаю, что в 2026 году очень удачно все складывается, и у россиян будет возможность провести много времени со своими близкими людьми", - заявил Котяков.

В итоге в январе россияне будут отдыхать почти две недели, а в майские праздники – дважды по три дня.