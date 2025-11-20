На Южном Урале выявили злостных неплательщиков штрафов

В Магнитогорске и Кусинском районе Челябинской области госавтоинспекторы и судебные приставы выявили злостных неплательщиков штрафов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД Южного Урала.

По данным пресс-службы, в ходе совместного рейда ГИБДД и сотрудники ФССП проверяли автомобилистов, напоминая о необходимой своевременной оплате штрафов и взыскивая задолженности с нарушителей.

В Магнитогорске экипажи дежурили на улице Профсоюзной возле остановки "Бетонстрой". После остановки автомобиля приставы проверяли наличие исполнительных производств, уточняли суммы долгов и принимали меры по аресту имущества.

У водителей есть 10 дней, чтобы полностью закрыть долг. Если они этого не сделают, автомобили продадут, а деньги направят на оплату задолженности.

Некоторые автомобилисты решили не затягивать и оплатили штрафы прямо на месте.