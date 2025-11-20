В России ликвидирована "Партия роста"

В России ликвидирована "Партия роста". Решение принял Верховный суд.

Истец обратил внимание на несоблюдение требований законодательства. Согласно им, партия должна иметь региональные отделения хотя бы в половине регионов России.

На день подачи иска региональные отделения партии действовали в 43 субъектах России из 89. Представители партии с предъявленными требованиями согласились. Судебная коллегия по административным делам удовлетворила исковое заявление и ликвидировала партию, сообщает пресс-служба Верховного суда.