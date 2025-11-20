В Калуге на «Терепце» высадили деревья

Накануне в озеленении города участвовали Глава Калуги Дмитрий Денисов, депутат городской Думы Андрей Линков, главный садовник города Ольга Зорякова и ученики 48-го Лицея.

В результате акции были высажены пять декоративных яблонь и десять остролистных клёнов.

«Сегодня мы завершаем благоустройство зелёной зоны в районе конечной остановки в микрорайоне «Терепец». Раньше здесь были заросли, служившие пристанищем для маргинальных личностей. На субботниках мы собирали десятки мешков пустых бутылок. Благодаря программе инициативного бюджетирования удалось привести в порядок эту территорию. Обустроены пешеходные дорожки и освещение, на сэкономленные в ходе торгов средства были закуплены деревья и кустарники», – рассказал Андрей Линков.