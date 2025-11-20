Четверть россиян считает, что их материальное положение за последние месяцы ухудшилось

23% россиян считают, что за последние два-три месяца их материальное положение ухудшилось. Еще 8% заявили об улучшении материального положения, а 67% респондентов сказали, что их положение не изменилось, таковы данные опроса Фонда "Общественное мнение".

Большинство россиян (57%) оценивают свое нынешнее материальное положение как среднее, четверть опрошенных считают его хорошим, а 16% характеризуют как плохое.

Говоря о перспективах на ближайший год, 24% россиян ожидают улучшения своей финансовой ситуации, 17% граждан опасаются ухудшения своего материального положения, 37% респондентов существенных перемен не ожидают.