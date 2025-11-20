На Мосбирже начинаются торги акциями "Дом.РФ"

Сегодня на Мосбирже начнутся торги акциями "Дом.РФ" – государственной жилищной корпорации. Участники рынка уже называют это размещение "IPO года".

Объем заявок на покупку акций "Дом.РФ" уже в четыре-пять раз превысил объем предложения, передает "Коммерсант". В итоге размещение пройдет по верхней границе ценового диапазона, обозначенного госкомпанией.

В ноябре 2025 года госкорпорация опубликовала финансовый отчет по МСФО за девять месяцев 2025 года. Чистая прибыль за этот период выросла на 7,3% г/г, до 62,3 млрд руб. По итогам всего года корпорация планирует заработать около 85 млрд руб.

В ходе первичного размещения "Дом.РФ" планирует привлечь не менее 25 млрд руб. Госкорпорация рассчитывает, что ее акционерами станут крупные инвестиционные и пенсионные фонды, а также розничные инвесторы.