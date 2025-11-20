В Прикамье за "монетную неделю" в банки принесли три тонны мелочи

Пермское краевое отделение Банка России подвело итоги осенней "Монетной недели". Она прошла с 22 сентября по 4 ноября.

Её участники смогли бесплатно обменять скопившиеся металлические деньги на бумажные или пополнить свой счёт на сумму сданной мелочи. Больше всего пермяки принесли монет номиналами 1 руб. (треть от общего количества) и 10 руб. (четверть от собранной мелочи). Всего жители края принесли более 3 т монет на общую сумму более 3 млн руб.

"Эта акция уже стала традиционной, её цель – привлечение в оборот монет, находящихся на руках у населения. В Прикамье монеты принимали 17 банков и их 65 подразделений, а также более 350 розничных магазинов крупных торговых сетей", – сказал глава краевого отделения ЦБ Алексей Моночков, его цитирует пресс-служба учреждения.