Правительство России ввело временный запрет на вывоз за рубеж отдельных видов серы

Правительство России ввело временный запрет на вывоз за рубеж отдельных видов серы. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.

Эта мера направлена на стабилизацию поставок сырья для отечественных производителей, что позволит сохранить текущие объемы выпуска минеральных удобрений и поддержать продовольственную безопасность страны.

Ограничение, действующее до 31 декабря 2025 года, распространяется на жидкую, гранулированную и комовую серу.

Запрет не касается поставок в страны-члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, разрешен вывоз серы за границу в целях оказания гуманитарной помощи, для международных транзитных перевозок и для обеспечения работы российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Решение было подготовлено с учетом вердикта профильной правительственной подкомиссии, принятого в октябре 2025 года.