Военный эксперт из США назвал "Посейдон" "оружием второго удара"

Американское издание The Washington Post сообщает, что беспилотный подводный аппарат "Посейдон" с ядерным реактором, об испытаниях которого в конце октября сообщил президент России Владимир Путин, сложно отнести к стандартным классам вооружений.

Научный специалист Центра военно-морского анализа США Майкл Петерсен охарактеризовал российскую разработку как "оружие-Франкенштейн", представляющее собой комбинацию компонентов от разных боевых систем.

По его словам, аппарат занимает промежуточную позицию между торпедой и беспилотной подлодкой. Ключевыми особенностями «Посейдона» являются оснащение ядерной боевой частью и наличие энергетической установки, обеспечивающей возможность трансокеанского плавания практически без ограничений по дальности.

Петерсен полагает, что данная система представляет собой оружие ответного удара, предназначенное для применения в случае ядерного нападения. Его основная задача — сдерживание потенциального противника путем демонстрации угрозы применения. Специалист отметил, что решение о реальном использовании «Посейдона» может быть принято только в условиях уже идущей или неизбежной глобальной стратегической войны.