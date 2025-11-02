Опасный тренд: подростки начали запивать "ментос" "колой"

В одном из городов России подростки, насмотревшись видео в Интернете, решили повторить опасный тренд: выпить "колу" и заесть ее "ментосом".

Глупая выходка стоила 15-летнему юноше здоровья. У него разорвало стенки желудка. Об этом со ссылкой на фельдшера, прибывшей на вызов, рассказал Telegram-канал 112.

Сразу после эксперимента, у одного из парней изо рта и носа пошла пена, а затем началась рвота с примесью крови.

Прибывшие медики сначала ввели обезболивающее, а затем начали инфузионную терапию. Диагноз пугающий — "доскообразный" живот. Это клинический синдром, указывающий на катастрофу в брюшной полости и требующий немедленного хирургического вмешательства.

Подростка экстренно доставили в операционную. Предположительно, у юноши уже была язва, а химическая реакция спровоцировала разрыв стенки желудка. К счастью, операция прошла успешно, и молодой человек остался жив, однако лишился части желудка.