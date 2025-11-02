Глава Пентагона заявил, что его ведомство готовится силовым мерам против "исламских террористов" в Нигерии

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что его ведомство по приказу американского лидера Дональда Трампа проводит подготовку к потенциальным силовым мерам против "исламских террористов" в Нигерии для защиты христиан, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети Хегсета.

Глава Пентагона пишет, что "военное министерство США готовится к действиям. Либо правительство Нигерии защитит христиан, либо мы убьем исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния", - говорится в заявлении.

31 октября Трамп выступил с утверждением, что христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе. Он пообещал, что США будут их защищать.

Президент республики Бола Тинубу отверг обвинения президента США. Он заявил, что характеристика Нигерии как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям жизни государства и "не принимает во внимание последовательные и искренние усилия" правительства страны "по обеспечению свобод вероисповедания и совести для всех нигерийцев".

Как подчеркнул президент, "Нигерия выступает против преследований по религиозному признаку и не поощряет их".

Отметим, что Нигерия — лидер по добыче нефти в Африке и член ОПЕК. Экономика страны критически зависит от углеводородов: сырая нефть обеспечивает порядка 2/3 госбюджета и более 80% поступлений в валюте.

Добавим также, что Венесуэлу, которая также является одним из лидеров по запасам нефти, "миротворец" Трамп обвиняет в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под этим предлогом США перебросили в регион Карибского моря крупные силы.