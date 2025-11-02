02 Ноября 2025
Фото: Накануне.RU

Песков: Россия наблюдает за событиями в Венесуэле, в связи с военным давлением США

Россия внимательно наблюдает за тем, что происходит сейчас в Венесуэле в связи с военным давлением со стороны США, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что якобы президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне угроз США его стране направил российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой о поставках ракет, радаров и самолетов.

Документ якобы был передан российскому руководству министром транспорта Венесуэлы Рамоном Веласкесом в ходе визита в Москву ранее в октябре. Мадуро, в частности, будто бы просит Россию помочь с укреплением систем противовоздушной обороны Венесуэлы, ремонтом закупленной ранее Каракасом у Москвы авиационной техники и приобретением ракетного вооружения. Еще одно послание такого же рода, по сведениям WP, Веласкес должен был передать первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.

Китай, по данным СМИ, Венесуэла запросила о "расширенном военном сотрудничестве", в том числе об ускорении темпов производства некоторых систем радиолокационного слежения. Из Ирана же, в соответствии с приведенными в публикации данными, Веласкес недавно координировал поставку в Венесуэлу военной техники, включая беспилотные летательные аппараты.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под этим предлогом США перебросили в регион Карибского моря крупные силы.

Отметим, что президент США Дональд Трамп ранее отрицал достоверность сообщений о возможной атаке на Венесуэлу, называя их выдумкой СМИ.

Добавим также, что на территории Венесуэлы сосредоточены крупнейшие в мире доказанные запасы нефти, превышающие даже саудовские.

Теги: Песков, Венесуэла, Россия, Мадуро, США, Трамп


