В Свердловской области арестовали главного уральского вора в законе

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Георгию Акоеву. Органами предварительного расследования он обвиняется по ст. 210.1 УК РФ - "Занятие высшего положения в преступной иерархии", сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области.

Следствие считает, что Акоев, имеющий среди лиц уголовно-преступной среды прозвище "Гия Свердловский", занимает высшее положение в преступной иерархии не территории Свердловской области. По версии органов предварительного расследования, обвиняемый имеет уголовный статус так называемого "вора в законе". Следствие ходатайствует о заключении Акоева под стражу.