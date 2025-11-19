В зоне СВО покрестились 55 тысяч военнослужащих

В зоне СВО таинство крещения приняли более 55 тыс. бойцов, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе Всемирного русского народного собора.

По его словам, число богослужений, проведенных военными капелланами, исчисляется "десятками тысяч".

В мае этого года президент Владимир Путин заявил, священники практических всех традиционных конфессий страны присутствуют в зоне СВО. И среди них есть потери, добавил глава государства.

"Помощь священнослужителей всегда востребована, всегда необходима и во время тяжёлых испытаний. Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий в прямом смысле этого слова на боевом посту. Они на линии боевого соприкосновения, причём повторяю всех конфессий, оказывают помощь людям в тылу, подальше от боевых действий, и эта помощь в высшей степени востребована, потому что самый главный залог любого успеха в трудные времена и в условиях ведения боевых действий – это внутренняя собранность человека и готовность на такие действия, которых родина от него ждёт", - заявил Путин во время поездки в Курскую область.

"И здесь, конечно, мотивация играет первостепенное значение. Конечно, без техники и боеприпасов не обойтись, но внутренняя мотивация она всё-таки на первом месте, а здесь роль значения духовных наставников трудно переоценить", - добавил Путин.