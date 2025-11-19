В Челябинской области "Молзавод" оштрафовали за производство просроченного сыра

В Златоусте оштрафован "Молзавод" на 150 тыс. рублей за использование просроченного сырья при производстве сыра, в том числе продукции "Косичка". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным пресс-службы, предприятие ООО "Златоустовский молочный завод" привлечено к административной ответственности за нарушение технических регламентов при выпуске молочной продукции. Ведомство также обратилось в суд для приостановки деятельности нарушителя.

В сентябре 2025 года прокуратура провела проверку. По ее результатом было обнаружено, что завод переупаковывал чужую продукцию, продлевая срок годности. На складе было найдено 528 кг сыра без маркировки и с истекшим сроком годности. Известно, что продукция поставлялась в школы, детские сады и больницы области.