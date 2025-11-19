В Среднеуральске вновь не нашли подрядчика на реконструкцию очистных сооружений

В Среднеуральске вновь не смогли найти подрядчика на реконструкцию городских очистных сооружений.

Читайте также: Главный муниципальный коммунальный актив Екатеринбурга ушел в банкротство

Муниципальный контракт стоимостью 2,5 млрд рублей, заключенный 14 ноября между городским управлением ЖКХ и компанией "Гиперион" (Новочеркасск), оказался расторгнут через четыре дня. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

"Контракт расторгнут", - указано в сообщении о результате определения подрядчика.

Напомним, строительство дорогостоящих очистных сооружений в Среднеуральске (город входит в Екатеринбургскую агломерацию, в нем располагается Среднеуральская ГРЭС) уже срывалось в 2024 году. А недавно стало известно, что Среднеуральск официально переведен под внешнее финансовое управление по решению губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Оказалось, что город-спутник Екатеринбурга попал в число первых муниципалитетов региона, утративших платежеспособность. Сообщалось, что одним из главных источников финансовых проблем в Среднеуральске остаются масштабные инфраструктурные стройки, требующие постоянного привлечения кредитных средств, а самый затратный проект – реконструкция очистных сооружений.