В Тюмени открылся третий Форум амбассадоров возможностей России

В Тюмени открылся третий Форум амбассадоров возможностей России. В нем участвуют около 100 представителей из более 40 университетов страны и два участника из Кыргызской Республики. А всего в этом году поступило свыше 300 заявок, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Амбассадоры возможностей – это молодые люди, которые представляют ценности Центров компетенций вузов, делятся знаниями и опытом, обучая других оценивать и развивать свои профессиональные и общественные навыки.

"Участники, прошедшие отбор на форум – это лидеры, способные решать масштабные задачи, уверенно двигаться вперед в саморазвитии и внедрять новые идеи. Организаторы постарались сделать программу насыщенной и полезной. Вы проанализируете главные вызовы, стоящие перед амбассадорами, на практике освоите методы командной работы, сформируете план действий и возможностей на предстоящий год", - выступил губернатор Тюменской области Александр Моор в видеообращении с приветственным словом.

В Форуме участвуют 20 экспертов: представители Тюменского государственного университета, АНО "Россия – страна возможностей", проекта "Универсариум", Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина, Лаборатории мышления, коммуникации и смыслов, а также делегаты сообщества амбассадоров возможностей.

Форум продлится с 19 по 21 ноября. По результатам будет: сформирована дорожная карта развития сообщества амбассадоров возможностей на 2026 год, разработан проект методических рекомендаций по трансформации и запуску Центров новых возможностей в образовательных организациях высшего образования.

"Президентская платформа за 7,5 лет существования реализовала более 60 проектов. Каждый день мы работаем, чтобы у вас появились новые возможности: открывать себя, приобретать компетенции, развивать навыки. Желаю вам за три дня проведения форума максимально обменяться опытом, ведь часто возможности начинаются, когда делаешь свой первый шаг", - обратилась к участникам заместитель гендиректора АНО "Россия – страна возможностей" Оксана Ачкасова.

"Россия – страна возможностей" – президентская платформа, которая помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для развития.