Алкоголь остается одним из самых популярных новогодних подарков

Алкогольная продукция не теряет статуса одного из самых востребованных новогодних подарков.

Как сообщили представители рынка, в преддверии праздников популярностью пользуются игристые вина, особенно в подарочном оформлении, а также напитки с символикой наступающего года. Наблюдается растущий интерес к российским винам, спрос на которые в корпоративном сегменте вырос примерно на 30%. В крепком алкоголе набирают обороты виски, джин и ром, а водка демонстрирует более скромный рост.

В сегменте корпоративных подарков отмечается спрос на премиальные напитки. Продажи элитного игристого вина выросли на 15%, а крепкого алкоголя — на 9%. Компании все чаще используют алкоголь как инструмент бренд-коммуникации, выбирая эксклюзивные и персонализированные варианты, сообщают "Известия".

Напомним, встречать Новый год для россиян в этом году станет дороже. Минимальный комплект праздничной атрибутики, включая искусственную елку и базовый набор украшений, обойдется в среднем в 5200 руб.