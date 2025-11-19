Исследование: более 70% россиян совершают крупные покупки осознанно

74% россиян демонстрируют взвешенный подход к приобретению крупной бытовой техники и электроники, руководствуясь принципом разумной экономии.

Таковы данные совместного исследования проектов "Мои финансы" НИФИ Минфина России и "Финансы Mail.ru". Как заявил врио директора НИФИ Минфина России Глеб Покатович, рациональное потребление, подразумевающее осознанный выбор и оценку долгосрочной перспективы, становится одной из базовых установок.

Это подтверждают привычки покупателей: 75% респондентов тщательно сравнивают характеристики и изучают отзывы, принимая решение еще до похода в магазин. 52% откладывают деньги заранее, избегая кредитов, и только 8% готовы к займам для срочных покупок. Почти для всех опрошенных важен срок службы товара, а 37% целенаправленно готовы платить больше за долговечность.

Одновременно исследование выявило и проблемные области. Например, только 7% граждан регулярно сдают технику на утилизацию, а 14% просто выбрасывают ее с бытовым мусором. Кроме того, каждый четвертый при поломке устройства сразу задумывается о замене, не рассматривая вариант с ремонтом, сообщают "Известия".