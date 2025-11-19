В России могут ввести компенсации за "тихое увольнение"

Работодателей в России могут начать привлекать к материальной ответственности за создание невыносимых условий, вынуждающих сотрудников увольняться "по собственному желанию".

Соответствующая инициатива от Института исследования проблем современной политики направлена министру труда Антону Котякову. Авторы предложения ссылаются на данные исследования, согласно которым каждая третья российская компания сталкивалась с практикой "тихого увольнения".

Они указывают, что это следствие системных проблем в организации труда, таких как токсичная атмосфера и низкое качество управления. Ключевое предложение — предоставить работнику право на компенсацию в размере трёх среднемесячных зарплат, если факт давления будет документально подтверждён. Также инициатива предполагает разработку национального стандарта качества трудовой жизни, сообщают "Известия".