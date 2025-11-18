На Всемирном русском народном соборе предложили ввести штрафы за развод

В ходе Всемирного русского народного собора, проводимого РПЦ, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести выплаты за заключение брака и штраф за развод. Причем штраф, по его мнению, должен в два раза превосходить выплату – 40 тыс. руб. против 20 тыс. руб.

"Я предполагаю, что государство могло бы обеспечить (молодоженам - ред.) за вступление в брак, к примеру, 20 тысяч рублей… Любая инициатива депутатская ограничена (объемом бюджетных средств - ред.) – тогда нужно ввести штраф за развод хотя бы 40 тысяч", – цитирует РИА Новости депутата-"единоросса".

Стоит отметить, что в 2025 году пошлина за развод и так была увеличена почти в десять раз – с 650 руб. до 5 тыс. руб. с каждого супруга. И это только при разводе через загс по взаимному согласию (без детей). Если развод через суд, то пошлины будут еще и за подачу иска.