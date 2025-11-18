Рынок грузовых авиаперевозок в России может сколлапсировать

В России в ближайшее время может произойти коллапс рынка грузовых авиаперевозок. В отрасли плохо всё: парк самолетов стареет, летчики и техники уходят, запчасти доставать сложно и дорого, конкуренция со стороны иностранных компаний растет, пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Они предлагают государству основательно вмешаться в ситуацию и выделить субсидии на осуществление рейсов на сумму от 10 млрд руб. в год, а также ввести контроль на стоимость запчастей, принять протекционистские меры в отношении иностранных перевозчиков, помочь с ремонтом двигателей за рубежом и продлить срок возможной эксплуатации воздушных судов.

По мнению перевозчиков, если всего этого не сделать, Россия останется без своих грузовых авиакомпаний в течении 3-5 лет.

Всего в РФ в эксплуатации около сотни грузовых самолетов и вертолетов, треть из них принадлежит госструктурам: испытательным отрядам, МЧС и др.