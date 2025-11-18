Кремль: Представителей России не будет на переговорах в Стамбуле

Представителей России не будет на переговорах в Стамбуле в среду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва не получала от Киева информации о намерении возобновить переговорный процесс, передает РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что президент России Владимир Путин открыт для разговора, если спецпосланник лидера США Стив Уиткофф или представители турецкого правительства посчитают необходимым проинформировать о встречах в Стамбуле.

Ранее о том, что Уиткофф собирается посетить Турцию 19 ноября, сообщило агентство Reuters. По данным турецкого источника, американский чиновник примет участие в переговорах с участием Владимира Зеленского.