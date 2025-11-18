Бизнес предупредил власти о рисках роста стоимости строительства

В России крупнейшие игроки строительного рынка, включая Национальное объединение производителей строительных материалов (НОПСМ) и "Союзцемент", обратились к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предупреждением о потенциальном скачке стоимости строительных работ.

По их мнению, угроза исходит от планируемой отмены льготного ж/д тарифа, который действовал с 2015 года. Согласно оценкам бизнеса, с 2026 года перевозки строительных материалов могут подорожать на 16%. Это не только увеличит расходы на коммерческие проекты, но и ударит по госстройке.

В обращении подчеркивается, что рост транспортных издержек напрямую подрывает интересы российских производителей и ставит под угрозу политику импортозамещения.

Как отметил исполнительный директор НОПСМ Антон Солон, производители стройматериалов сильно зависят от внешних тарифов (газ, электроэнергия, железная дорога), на которые они не могут повлиять, что, в конечном счете, отражается на стоимости жилья и других объектов, сообщают "Известия".