Полиция получит доступ к персональным данным бывших заключенных

В Госдуму планируется внести проект закона, расширяющий цифровые полномочия полиции в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Документ, разработанный депутатами от "Единой России", предусматривает доступ к их персональным данным, включая информацию о геолокации, платежах и данные с систем видеонаблюдения.

В обосновании инициативы указано, что она позволит эффективнее пресекать нарушения режима административного надзора. По словам одного из авторов, Анатолия Выборного, такая мера является ответом на масштабную проблему: сегодня под надзором находятся более 100 тыс. человек, тысячи из которых уклоняются от контроля.

Новые инструменты, аналогичные уже используемым в миграционной сфере, должны повысить оперативность работы правоохранителей и укрепить общественную безопасность, сообщают "Известия".

Ранее комитет Госдумы поддержал законопроект о 20 годах тюрьмы за дезертирство бывших заключенных.