Предложено установить потолок для первоначального взноса по ипотеке

В Госдуме предложили установить потолок для первоначального взноса по ипотеке.

Заместитель председателя комитета по строительству Александр Аксененко считает, что его размер не должен превышать 20%, так как именно он часто мешает людям взять кредит.

Депутат привёл пример: при стоимости квартиры в 6 млн руб. заёмщикам иногда требуется 3 млн руб. только для входа в программу, что для многих неподъёмно. Это ограничение может смягчить последствия от возможного повышения ставок по семейной ипотеке, сообщает "Газета.ру".

Ранее было предложено расширить семейную ипотеку на вторичное жилье.