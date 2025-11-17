19 остановочных комплексов уже установлены на трассе Р-215 в Астраханской области

"Трасса Р-215, проходящая через Красные Баррикады и Икряное, – один из важнейших транспортных коридоров Юга России. Грузопоток здесь растет день ото дня вместе с востребованностью МТК «Север – Юг»,- сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона добавил, что для удобства и безопасности местных жителей на протяжении трассы дорожники обустроили 19 остановочных комплексов. Предстоит обустроить еще 14.

Также на автодороге продолжается ремонт моста через ерик Ножовский, построенного в 1962 году. На сооружении выполнят устройство деформационных швов, усилят балки пролётных строений и заменят опорные части, уложат новое мостовое полотно, отремонтируют лестничные сходы и ограждения. Дорожное покрытие восстановят и на прилегающих участках.

"Всё это позволит привести габариты проезжей части на мосту к нормативу, что повысит безопасность автомобилистов. Завершить ремонт должны до конца 2026 года. На время работ организован режим реверсивного движения", - добавил Игорь Бабушкин.