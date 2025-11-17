Александр Авдеев оценил реализацию проектов благоустройства и создание спортивной инфраструктуры во Владимире

В ходе рабочей поездки по объектам города Владимира губернатор Александр Авдеев посетил физкультурно-оздоровительный комплекс, строящийся на улице Лакина. Степень готовности ФОКа на данный момент составляет более 65%.

Министр физкультуры и спорта региона Наталья Фёдорова отметила, что это единственный спортивный объект в области, который создаётся в рамках государственно-частного партнёрства. Его возводят по программе «Бизнес-спринт» госпрограммы «Спорт России». Задействованы3 источника финансирования: федеральный, областной и внебюджетный. Главное условие ГЧП-проекта – социальная нагрузка, которую будет осуществлять частный инвестор. Это как и организация спортивных тренировок и проведение на территории комплекса спортивных, физкультурных мероприятий.

«Проект интересный: появится и бассейн, и зоны для игровых видов спорта как под крышей, так и на улице. Запланировано благоустройство пространства вокруг комплекса. Ожидаем получить хороший спортивный кластер в черте города», – сказал Александр Авдеев.

«Мы постараемся помочь спорту стать нужным и модным во Владимире. В комплексе будут представлены футбол, теннис, паддл-теннис, бадминтон, волейбол, плавание, фитнес, пляжные виды спорта, а также йога, пилатес, реформеры», – сказал инвестор Юрий Хигер.

Ещё одной точкой посещения в программе губернатора стал бульвар художника Иванова. Это общественное пространство преобразилось в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обновления жители улиц Лакина, Балакирева и проспекта Строителей ждали очень давно.

Помимо современного дизайна, новых скамеек, пешеходных и велодорожек, появилась современная детская площадка – новый центр притяжения для юных местных жителей. Однако пожелания остались, о них говорили посетители бульвара. В их числе – организовать дополнительную «зебру» для перехода к дому 46В – именно к нему ведёт дорожка, которая обрывается прямо у проезжей части. Глава региона подчеркнул, что благоустройство продолжится и на прилегающих территориях. Также будут учтены пожелания жителей этого района.

В ходе рабочей поездки Александр Авдеев также посетил дворы, где прошли работы в рамках региональной программы «Благодвор». Проект инициирован Губернатором в 2024 году, чтобы сделать комфортными и безопасными дворовые и прилегающие территории в каждом муниципальном образовании области. Отметим, в этом году в регионе запланировано отремонтировать 762 территории, 617 из них уже сделаны.

На улице Лакина, 195 главу региона встретили местные активисты – они рассказали об обновлениях, которых ждали не одно десятилетие. «Нам уложили асфальт перед и за домом до выезда на Пекинку. Мы на связи с нашим депутатом Алексеем Лызловым. А сегодня у нас и Губернатор. Мы чувствуем заботу, чему очень рады», – поделилась местная жительница Наталья Крашенинникова.

Недалеко от этого дома – школа №24, которая входит в состав Образовательного центра №9. Для её учеников в рамках программы благоустройства пришкольных территорий организована современная спортивная площадка. В процессе – ремонт школьного бассейна.

В следующем году «Благодвор» придёт и к жителям дома 22 на проспекте Строителей. Ремонт прилегающей территории оценивается в 15 млн рублей.

«За сезон 2025 года выполнено большое количество работ по благоустройству во дворах и на таких крупных объектах, как бульвар художника Иванова. С жителями поговорили о содержании территории вокруг, обсудили, что нужно включить в план работ на два ближайших года. Дал поручения городским службам сделать всё, что можно, уже сейчас. Настраиваем работу так, чтобы программа «Благодвор», инициативное бюджетирование и благоустройство школьных пространств шли синхронно, а жители видели результат», – отметил Александр Авдеев.