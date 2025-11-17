Александр Авдеев оценил реализацию проектов благоустройства и создание спортивной инфраструктуры во Владимире

17 Ноября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
Общество Владимирская область
Фото: Денис Мельниченко

Александр Авдеев оценил реализацию проектов благоустройства и создание спортивной инфраструктуры во Владимире

В ходе рабочей поездки по объектам города Владимира губернатор Александр Авдеев посетил физкультурно-оздоровительный комплекс, строящийся на улице Лакина. Степень готовности ФОКа на данный момент составляет более 65%.

Министр физкультуры и спорта региона Наталья Фёдорова отметила, что это единственный спортивный объект в области, который создаётся в рамках государственно-частного партнёрства. Его возводят по программе «Бизнес-спринт» госпрограммы «Спорт России». Задействованы3 источника финансирования: федеральный, областной и внебюджетный. Главное условие ГЧП-проекта – социальная нагрузка, которую будет осуществлять частный инвестор. Это как и организация спортивных тренировок и проведение на территории комплекса спортивных, физкультурных мероприятий.

«Проект интересный: появится и бассейн, и зоны для игровых видов спорта как под крышей, так и на улице. Запланировано благоустройство пространства вокруг комплекса. Ожидаем получить хороший спортивный кластер в черте города», – сказал Александр Авдеев.

«Мы постараемся помочь спорту стать нужным и модным во Владимире. В комплексе будут представлены футбол, теннис, паддл-теннис, бадминтон, волейбол, плавание, фитнес, пляжные виды спорта, а также йога, пилатес, реформеры», – сказал инвестор Юрий Хигер.

Ещё одной точкой посещения  в программе губернатора стал бульвар художника Иванова. Это общественное пространство преобразилось в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обновления жители улиц Лакина, Балакирева и проспекта Строителей ждали очень давно.

(2025)|Фото: Денис Мельниченко

Помимо современного дизайна, новых скамеек, пешеходных и велодорожек, появилась современная детская площадка – новый центр притяжения для юных местных жителей. Однако пожелания остались, о них говорили посетители бульвара. В их числе – организовать дополнительную «зебру» для перехода к дому 46В – именно к нему ведёт дорожка, которая обрывается прямо у проезжей части. Глава региона подчеркнул, что благоустройство продолжится и на прилегающих территориях. Также будут учтены пожелания жителей этого района.

(2025)|Фото: Денис Мельниченко

В ходе рабочей поездки Александр Авдеев также посетил дворы, где прошли работы в рамках региональной программы «Благодвор». Проект инициирован Губернатором в 2024 году, чтобы сделать комфортными и безопасными дворовые и прилегающие территории в каждом муниципальном образовании области. Отметим, в этом году в регионе запланировано отремонтировать 762 территории, 617 из них уже сделаны.

(2025)|Фото: Денис Мельниченко

На улице Лакина, 195 главу региона встретили местные активисты – они рассказали об обновлениях, которых ждали не одно десятилетие. «Нам уложили асфальт перед и за домом до выезда на Пекинку. Мы на связи с нашим депутатом Алексеем Лызловым. А сегодня у нас и Губернатор. Мы чувствуем заботу, чему очень рады», – поделилась местная жительница Наталья Крашенинникова.

(2025)|Фото: Денис Мельниченко

Недалеко от этого дома – школа №24, которая входит в состав Образовательного центра №9. Для её учеников в рамках программы благоустройства пришкольных территорий организована современная спортивная площадка. В процессе – ремонт школьного бассейна.

В следующем году «Благодвор» придёт и к жителям дома 22 на проспекте Строителей. Ремонт прилегающей территории оценивается в 15 млн рублей.

«За сезон 2025 года выполнено большое количество работ по благоустройству во дворах и на таких крупных объектах, как бульвар художника Иванова. С жителями поговорили о содержании территории вокруг, обсудили, что нужно включить в план работ на два ближайших года. Дал поручения городским службам сделать всё, что можно, уже сейчас. Настраиваем работу так, чтобы программа «Благодвор», инициативное бюджетирование и благоустройство школьных пространств шли синхронно, а жители видели результат», – отметил Александр Авдеев.

Теги: александр авдеев, рабочая поездка, владимир, активисты, спортивный объект, благоустройство


Теги: александр авдеев, рабочая поездка, владимир, активисты, спортивный объект, благоустройство

