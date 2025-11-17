Сибиряк в ХМАО арестован за то, что бросился на полицейских

В Нягани наказан 48-летний житель Иркутска. Он осуждён за то, что напал на полицейских.

Дело было 14 ноября 2025 г. в нескольких сотнях метров от 10 км автодороги Нягань – Приобье. Во время задержания он напал на полицейских.

Один из них получил резанную рану лица, другой – колото-резанную рану правой кисти с повреждением сухожилия разгибателя пальца. Злоумышленник арестован на два месяца, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.