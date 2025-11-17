Пугачева потеряла права на товарный знак "Рецитал"

Певица Алла Пугачева потеряла товарный знак "Рецитал", действующий в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно документам, заявка на товарный знак зарегистрирована 9 января 2017 года. Срок действия исключительного права истек 16 октября 2025 года.

"Рецитал" — музыкальный коллектив, с которым Пугачева выпустила альбом "Как тревожен этот путь". Артистка организовала группу в 1980 году.

Ранее сообщалось, что Пугачева может потерять товарный знак "Кристина". Она несколько раз продлевала срок действия регистрации знака, последняя запись внесена в реестр в 2016 году, продление тогда сделано до 25 апреля 2026 года.