За 30 лет уровень бедности в России снизился в три раза - РАНХиГС

За последние 30 лет уровень бедности в России снизился в три раза, утверждают исследователи из Президентской академии РАНХиГС. При этом за последние десять лет уровень бедности сократился больше чем в 1,5 раза – с 13,3% до 7%, передает РИА Новости.

По данным ученых из РАНХиГС, с учетом инфляции общие доходы россиян выросли на 8%, к концу первого полугодия 2025 года рост пенсий отставал от роста зарплата на 2%.

Также в рамках исследования россиян попросили оценить социальные условия своей жизни. 20% заявили об "очень хороших" или "скорее хороших условиях", еще 30% назвали их "очень плохими" или "скорее плохими". 50% заявили о "средних" условиях жизни.