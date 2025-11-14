Большая часть конфискованного у коррупционеров имущества приходится на Москву и Подмосковье

Большая часть конфискованного у коррупционеров имущества – около 80% - приходится на Москву и Подмосковье. Эти регионы постоянно получают в свое распоряжение незаконно приобретенные виллы, земельные участки и элитные квартиры. На втором месте находится Краснодарский край, на третьем – республики Северного Кавказа, пишет Telegram-канал Mash без ссылки на источник.

Так, по данным канала, сейчас в Московской области выставлено на торги 3,2 тыс. изъятых в пользу государства объектов. В Москве – около 1 тыс. объектов. В Краснодарском крае – 500 объектов. Канал утверждает, что объекты не распродаются, и государство теряет на этом миллиарды рублей.

В конце октября 2025 года Счетная палата России заявила о низкой эффективности использования конфискованного имущества. К 1 июля этого года только 8% конфискованного у коррупционеров имущества было вовлечено в хозяйственный оборот: продано или сдано в аренду.