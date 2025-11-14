В Сургуте несовершеннолетний задержан по подозрению в мошенничестве

В Сургуте задержан 17-летний подросток - его подозревают в мошенничестве 159 УК РФ (мошенничество), сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Установлено, что юноша выполнял роль курьера в преступной схеме, направленной на хищение денег у граждан. Предварительно установлено, что подозреваемому через мессенджер предложили "легкий заработок". После этого с ним связался так называемый "куратор", разъяснивший суть работы.

В обязанности курьера входило получение посылок от других курьеров или таксистов, в которых находились денежные средства и иные предметы. Полученные предметы он должен был уничтожить, а денежные средства – пересчитать, сфотографировать и отправить фотоотчет "куратору". После этого деньги необходимо было перевести на указанный банковский счет. За оказанные "услуги" юный злоумышленник получал вознаграждение в размере 10% от похищенной суммы.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что в начале ноября текущего года 17-летний курьер получил две посылки, в которых находилось 100 и 97 тысяч рублей соответственно. Часть похищенных денежных средств в размере 17 тысяч рублей он оставил себе, а оставшуюся часть перевел на счет, указанный "куратором".

При задержании молодой человек пояснил, что осознавал противоправный характер своих действий, однако пошел на это из-за острой потребности в деньгах.

Жертвами мошеннических действий стали двое жителей Сургута, 1936 и 1954 годов рождения, обманутые по схеме "родственник попал в ДТП". Злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убеждали пенсионеров в необходимости передачи денежных средств через курьера, якобы для решения вопроса о непривлечении их родственников к уголовной ответственности.

По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данных преступлений. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.