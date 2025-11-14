В 2026 году в России может начаться эксперимент по продаже вина онлайн

Минцифры России надеется во второй половине 2026 года запустить эксперимент по продаже отечественного вина на маркетплейсах.

"В первом квартале следующего года мы всю нормативную обвязку для этого эксперимента уже выпустим. Поскольку мы технически к этому уже готовы, то к этому моменту первые технические решения уже можно будет применить в соответствующих маркетплейсах и у курьеров, или во втором квартале, в третьем квартале, мы, собственно, проведем этот эксперимент с выбранными маркетплесами", — сообщил замглавы министерства Олег Качанов на форуме "Цифровые решения".

"И, собственно, чтобы к концу года подвести результаты эксперимента и уже быть готовыми полноценно запустить этот механизм на полноценной основе, если он докажет свою работоспособность", — цитирует Качанова РИА Новости.

Дистанционная торговля алкоголем до сих пор в правительстве и парламенте является дискуссионной темой. Многие подвергают сомнению техническую реализацию верификации возраста покупателя. В Минцифре сейчас говорят, что подтверждать возраст можно будет биометрическими данными и фотографией в цифровом документе.