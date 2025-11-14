Набиуллина: ЦБ пытается пройти между Сциллой и Харибдой

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что возглавляемое ею учреждение уже несколько месяцев смягчает денежно-кредитную политику. Цель такой тактики – пройти между Сциллой и Харибдой.

"Вызов для нас – пройти, как у нас говорят очень часто, между Сциллой и Харибдой, снизить инфляцию, но понимая, что рост должен перейти от очень высоких темпов к сбалансированным темпам. Мы считаем, что они должны быть сбалансированы", - приводит РИА Новости слова Набиуллиной, сказанные на "Конгрессе финансистов Казахстана 2025".

Международный валютный фонд (МВФ) пришёл к выводу о том, что инфляционное таргетирование больше не является самым действенным и универсальным инструментом стабилизации цен. Об этом говорится в докладе, на который обратил внимание директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. Учёный отмечает, что такие революционные выводы экономистов позволяют сделать вывод: российский ЦБ вполне может гораздо смелее снижать ключевую ставку, не опасаясь быстрого роста инфляции, но при этом повышая кредитные возможности реального сектора экономики.