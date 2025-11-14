В России создадут публичный рейтинг автошкол

В России введут рейтинг автошкол, основанный на аварийности их выпускников.

Соответствующий закон был принят Госдумой 13 ноября. МВД РФ разработает критерии оценки и будет формировать рейтинги, используя данные об экзаменах и автоавариях с участием новичков за последующие пять лет.

Итоги будут публиковаться в открытом доступе, чтобы помочь будущим водителям выбрать качественную автошколу. Как отметил председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев, это позволит отслеживать, сколько аварий совершают выпускники каждой школы.

В страховом сообществе инициативу поддержали, указав, что молодые водители остаются основной причиной убыточности по ОСАГО. В то же время представители автошкол отмечают, что на аварийность влияют и другие факторы, не связанные с качеством обучения, сообщают "Ведомости".

Ранее в российских автошколах раскритиковали новые программы по обучению вождению.