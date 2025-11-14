Кабмин РФ выделит более 1,4 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок

Правительство России компенсирует авиакомпаниям 1,4 млрд руб. за снижение цен на билеты между регионами.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил высокую социальную важность этой программы и её постоянный контроль со стороны президента Владимира Путина.

В настоящее время по стране действует около 80 льготных авиамаршрутов. Воспользоваться специальными тарифами могут граждане до 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы, дети-инвалиды и многодетные семьи.

Минтранс РФ подтвердил выделение средств, добавив, что в 2025 году льготными перелётами воспользовались свыше 400 тыс. человек, и напомнив о существовании двух программ субсидируемых авиаперевозок, сообщают "Известия".