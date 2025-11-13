Алексей Текслер потребовал муниципалитетам ускорить дорожные работы

Глава Южного Урала Алексей Текслер в ходе выездного областного совещания с членами регионального правительства и главами муниципалитетов, состоявшегося накануне в Южноуральске, подвел предварительные итоги дорожного сезона в регионе. Об этом сообщили в правительстве региона.

На сегодняшний день 22 муниципалитета уже завершили все запланированные ремонтные работы. Однако у 4 городских округов есть проблемы со сдачей документов: это Усть-Катав, Чебаркуль, Кыштым и Златоуст.

Глава области напомнил, что в этом году муниципалитеты получили 130 единиц новой уборочной техники. Именно поэтому важно сосредоточить силы на состоянии дорог и тротуаров.

Также Алексей Текслер отдельно рассмотрел тему, относящуюся к реализации программ благоустройства. Он отметил, что в этом году благоустраиваются 150 общественных мест и 7 проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.