Почти 7 тысяч транспортных компаний РФ оказались в стадии ликвидации или банкротства

Российский рынок грузоперевозок столкнулся с массовым уходом транспортных компаний, вызванным резким ростом затрат и снижением рентабельности.

По данным Rusprofile, в стране зарегистрировано более 458 тыс. компаний в сфере грузовых перевозок. Из них 6,5 тыс. находятся в процессе ликвидации или банкротства, а 94 — проходят реорганизацию.

Эксперты отмечают значительный рост себестоимости перевозок: подорожание горюче-смазочных материалов, увеличение затрат на обслуживание техники, рост заработных плат водителей.

За первое полугодие 2025 года себестоимость перевозок увеличилась на 15%, что привело к резкому снижению рентабельности бизнеса. Если ситуация не улучшится, в 2026 году рынок могут покинуть еще 7% транспортных компаний, что усугубит сложившуюся кризисную ситуацию в отрасли, сообщают "Известия".

Напомним, доля компаний с просрочкой по кредитам достигла 24% в 2025 году.