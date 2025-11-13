Татьяна Буцкая: Депутаты обсуждают повышение пенсионных баллов для матерей

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая сообщила о рассмотрении инициативы по увеличению пенсионных баллов для матерей за каждого последующего ребенка.

В настоящее время, по ее словам, за период ухода за ребенком начисляется минимальное количество пенсионных баллов, что незначительно влияет на размер будущей пенсии. "Сейчас мы рассматриваем, что за каждого последующего ребенка количество пенсионных баллов будет увеличено", — указала парламентарий.

Комментируя другую законодательную инициативу — о введении ежегодной "демографической недели" для укрепления семейных отношений, депутат выразила сомнение в поддержке этой идеи работодателями. В качестве более эффективной меры она предложила развитие системы репродуктивной диспансеризации, особенно среди мужчин.

"Мужчины плохо идут на любые диспансерные обследования, намного хуже, чем женщины. При этом у нас 50% бесплодия — это мужской фактор, поэтому мы сейчас делаем больший акцент именно на поддержку репродуктивного мужского здоровья", — заявила Буцкая, сообщают "Известия".

